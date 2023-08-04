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11:45

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"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе на МУФ-2023

"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе на МУФ-2023

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"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе, который является площадкой на Московского урбанистического форума. Там посетители могут узнать все о самых востребованных специальностях.

Отмечается, что чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, при этом каждый пятый – это соискатель старше 50 лет. Кроме того, подростки смогут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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