"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе на МУФ-2023

"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе, который является площадкой на Московского урбанистического форума. Там посетители могут узнать все о самых востребованных специальностях.

Отмечается, что чаще всего за оценкой навыков обращаются москвичи среднего возраста и молодежь, при этом каждый пятый – это соискатель старше 50 лет. Кроме того, подростки смогут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.