Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице

Новый мост построят у комплекса "Москва-Сити"

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице. Теперь водители могут проехать от Южной рокады до МКАД.

Как организовано движение? Почему этот отрезок дороги оказался одним из самых сложных для строителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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