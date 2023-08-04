Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице. Теперь водители могут проехать от Южной рокады до МКАД.

Как организовано движение? Почему этот отрезок дороги оказался одним из самых сложных для строителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.