Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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11:15

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Машинам такси запретят проезжать по выделенной полосе на дублере Ленинградского проспекта

Машинам такси запретят проезжать по выделенной полосе на дублере Ленинградского проспекта

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Таксистам запретят пользоваться выделенной полосой на дублере Ленинградского проспекта. Нельзя будет проехать на участке от Третьего транспортного кольца до Тверского путепровода, в сторону центра.

Ограничения начнут действовать с 15 августа. Новые правила решили ввести, чтобы не мешать проезду автобусов. Дело в том, что по этой дороге проходят сразу 10 маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров в сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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