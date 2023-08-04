11:15Город
Машинам такси запретят проезжать по выделенной полосе на дублере Ленинградского проспекта
Таксистам запретят пользоваться выделенной полосой на дублере Ленинградского проспекта. Нельзя будет проехать на участке от Третьего транспортного кольца до Тверского путепровода, в сторону центра.
Ограничения начнут действовать с 15 августа. Новые правила решили ввести, чтобы не мешать проезду автобусов. Дело в том, что по этой дороге проходят сразу 10 маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров в сутки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.