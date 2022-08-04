В Москве три раза провели аэрацию из-за жары

В Москве трижды провели аэрацию из-за жары. Температура воздуха в столице поднималась до 30 градусов.

Аэрация помогает охладить дороги и воздух, который нагревается от асфальта. Такие работы проводят каждый раз, когда температура превышает 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

