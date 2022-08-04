Более 58 тыс городских объектов уже подготовили к предстоящему отопительному сезону

К предстоящему отопительному сезону уже подготовили более 58-ми тысяч городских объектов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Готовы 26 тысяч многоквартирных жилых домов и и более семи тысяч социальных объектов. Особое внимание власти уделили состоянию тепловых сетей, проводятся температурные и гидравлические испытания, выявляются ненадежные участки, по которым принимают меры.

Все это поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение в холодный период. Петр Бирюков отметил, что всего к отопительному сезону подготовят 74 тысячи городских объектов. Все работы идут по графику и завершатся до 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.