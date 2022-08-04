Московские коммунальщики начали проводить аэрацию в городе

В городе на улице – 29 градусов. Московские коммунальщики начали проводить аэрацию. Все это надо, чтобы охладить асфальт и сбить градус воздуха.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, аэрация воздуха проводится при температуре выше 25 градусов. Уже прошла вторая аэрация. Всего их будет три. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.