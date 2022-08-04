Новости последнего часа: капитальный ремонт Жуковского путепровода начался в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Замоскворечье начался капитальный ремонт Жуковского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Двоих пострадавших при пожаре на складе Ozon в Истре могут выписать из больниц уже сегодня, рассказали в Минздраве Московской области.

Пребывание норвежского консула Элисабет Эллингсен на территории России невозможно после инцидента в Мурманске. Такое заявление сделали в МИД РФ.

