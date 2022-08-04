Усадьбе на Зубовской улице в Москве вернут исторический облик

Усадьбе XVIII на Зубовской улице вернут исторический облик. В разные годы здесь было женское училище, общежитие Военной академии, дом корнета Мальцева и усадьба бригадира Кошелева.

Как сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что здание нуждается в реставрации. В настоящее время на объекте проводят противоаварийные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

