Квартал в Зюзине приведут в порядок

В Зюзине приводят в порядок квартал. Благоустройство пройдет в рамках программы "Мой район".

Работы ведутся в границах улицы Азовской, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров. Уже к осени у москвичей появятся удобные подходы к метро, зоны отдыха, современные детские площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.