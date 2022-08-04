Новости последнего часа: в Москве трижды проведут аэрацию из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве трижды проведут аэрацию воздуха 4 августа из-за жары. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Синоптики заявили, что температура воздуха в городе может достичь отметки в 32 градуса.

Программа комплексного обустройства и развития центра Москвы выполнена на 55% за полгода, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Adidas оценил потери выручки из-за приостановки деятельности в РФ в 100 миллионов евро. Об этом свидетельствует опубликованный компанией отчет.

