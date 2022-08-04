Реконструкцию развязки у МКАД и Осташковского шоссе завершат до конца 2022 года

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершат до конца 2022 года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев на портале мэра и правительства Москвы.

Проект предусматривает строительство и ремонт дорог, включая боковые проезды с внешней и внутренней стороны МКАД, а также 10 съездов с магистрали. Проложат в общей сложности почти девять километров дорог. Для пешеходов появится надземный переход у дома 30 на улице Осташковской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.