Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

04 августа 2020, 07:45

Транспорт

Москвичам рассказали, как объехать перекрытый участок Тверской улицы

Москвичам рассказали, как объехать перекрытый участок Тверской улицы

Составлена экологическая карта районов Москвы

Мосвичам напомнили о соблюдении масочного режима в метро

"Утро": дневная температура в Москве 4 августа составит +25 градусов

"Утро": трафик в столице оценивается в 1 балл

Участок Сокольнической линии открыли для пассажиров

В Шереметьево таксисты не довозят пассажиров до терминалов

В Домодедово и Внуково начнут тестировать пассажиров на коронавирус

Движение перекрыто на участке Тверской улицы

Тверскую улицу откроют для транспорта в ночь на 5 августа

Часть Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка закрыта для машин. Там перекладывают асфальт.

При движении в центр участок можно объехать по Садовому кольцу или Новому Арбату. В сторону области – по Неглинной, Большой Лубянке и Маросейке.

Временно скорректировали и автобусные маршруты. Так, автобусы М1 будут ходить на двух участках: от улицы Кравченко до "Лубянки" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы.

Автобусы М10 следуют от Лобненской улицы до метро "Трубная". 101-й автобус – от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы. 904-й автобус – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
город транспорт авто дороги видео Мария Рыбакова Владимир Калякин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика