Москвичам рассказали, как объехать перекрытый участок Тверской улицы

Часть Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка закрыта для машин. Там перекладывают асфальт.

При движении в центр участок можно объехать по Садовому кольцу или Новому Арбату. В сторону области – по Неглинной, Большой Лубянке и Маросейке.

Временно скорректировали и автобусные маршруты. Так, автобусы М1 будут ходить на двух участках: от улицы Кравченко до "Лубянки" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы.

Автобусы М10 следуют от Лобненской улицы до метро "Трубная". 101-й автобус – от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы. 904-й автобус – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.