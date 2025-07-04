Реставраторы приступили к работам на территории бывшего комбината газеты "Правда"

В Москве уже начались работы по возрождению здания бывшего комбината газеты "Правда". Здесь ведутся противоаварийные мероприятия, получено разрешение на проведение реставрации, специалисты выполняют авторский надзор и проводят комплексные изыскания, в том числе научные исследования и лазерное сканирование.

Проект по восстановлению считается одним из самых сложных в столице. Здание сильно пострадало во время пожара в 2006 году, после чего долгое время разрушалось. Теперь, благодаря усилиям реставраторов, оно преобразится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.