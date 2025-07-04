Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в Москве с детьми

В Москве продолжается серия детских мероприятий. Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" проходит на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00, а также на улице Авиаторов с 15:00 до 20:00.

В арт-павильоне "Домашние животные" на Ходынском бульваре 4 июля состоится лекция об обитателях аквариумов. Эксперты расскажут о правильном уходе за экзотическими питомцами. Начало в 18:00. Все мероприятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.