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04 июля, 07:45

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в Москве с детьми

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в Москве с детьми

Гостям и жителям столицы рассказали, чем заняться в выходные в рамках "Лета в Москве"

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В Москве продолжается серия детских мероприятий. Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" проходит на Тверском бульваре с 12:00 до 21:00, а также на улице Авиаторов с 15:00 до 20:00.

В арт-павильоне "Домашние животные" на Ходынском бульваре 4 июля состоится лекция об обитателях аквариумов. Эксперты расскажут о правильном уходе за экзотическими питомцами. Начало в 18:00. Все мероприятия бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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