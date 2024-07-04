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04 июля, 14:15

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Трассой между ТТК и Большой Филевской улицей будут пользоваться почти 200 тыс москвичей

Трассой между ТТК и Большой Филевской улицей будут пользоваться почти 200 тыс москвичей

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Трассой, которую проложат между Большой Филевской улицей и Третьим транспортным кольцом, будут пользоваться почти 200 тысяч жителей районов Дорогомилово и Филевский Парк. Транспортный объект планируют запустить в 2024 году.

В данный момент там монтируют и налаживают оборудование на очистном сооружении, армируют сталежелезобетонные конструкции и прокладывают сети Мосводостока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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