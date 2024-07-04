Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября

31 августа и 1 сентября на ВДНХ пройдет Московский медиафестиваль. Его гостям предоставят возможность встретиться с популярными журналистами и телеведущими.

Тем временем столичный Депздрав порекомендовал каждый час пить в жару 100–150 миллилитров воды. Кроме того, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников напомнил, что людям с хроническими заболеваниями следует оставаться дома во время температурного пика.

Также фестиваль "Усадьбы Москвы" пригласил горожан и гостей столицы провести активные выходные.