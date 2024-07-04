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04 июля, 11:30

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Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

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С начала 2024 года в Москве построили шесть зданий для учреждений культуры. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В их числе – четыре культурно-просветительских центра и новый музейный комплекс Третьяковской галереи. Всего же с 2011 года в Москве возвели 73 объекта культуры. Среди них – Музыкальный театр "Геликон-опера". Он оснащен уникальной техникой передачи звука.

Также построены здание Московского театра Олега Табакова, новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова". До конца года планируется закончить еще десять зданий, среди них два культурных центра – в Южном Медведкове и Северном Бутове.

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