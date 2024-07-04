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04 июля, 07:30

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Новый урожай продуктов появился на прилавках межрегиональных ярмарок Москвы

Новый урожай продуктов появился на прилавках межрегиональных ярмарок Москвы

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Прилавки межрегиональных ярмарок столицы пополнились новым ассортиментом продуктов. К ягодам добавился новый урожай овощей, фруктов и зелени из разных уголков страны. Кроме того, в 2024 году здесь появились лимонады из Московской области.

Ягоды везут из разных уголков России. К примеру, малину и ежевику – из Крыма, черешню – из Краснодарского края. Клубнику поставляют сразу из нескольких регионов, в том числе из Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей.

Межрегиональные ярмарки открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Исключение составляет понедельник, когда проводится санитарная обработка.

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