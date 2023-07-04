04 июля, 17:00
Москвичам рассказали о новом городском пространстве "Москино Музейный"
4 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки в центре столицы "Москино Музейный".
О том, каким будет новое культурное пространство в центре столицы, рассказывали:
- генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
- генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
- журналист, телеведущий Александр Казакевич;
- режиссер, сценарист, куратор и руководитель профиля "Экранные искусства" Школы дизайна НИУ ВШЭ Иван Твердовский.