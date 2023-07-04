Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 17:00

Москвичам рассказали о новом городском пространстве "Москино Музейный"

Москвичам рассказали о новом городском пространстве "Москино Музейный"

Движение в столице затруднено на ТТК и шоссе Энтузиастов

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

"Цифра дня": 500 километров

Движение в столице затруднено на Садовом кольце и Волгоградском проспекте

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Собянин рассказал, как преобразились столичные дворы с учетом пожеланий горожан

Новости часа: в РЖД заявили, что поезда из Москвы на юг России ходят штатно

Движение в столице затруднено на Беговой улице и на внутренней стороне ТТК

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома начался на улице Проходчиков

4 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки в центре столицы "Москино Музейный".

О том, каким будет новое культурное пространство в центре столицы, рассказывали:


  • генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
  • генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
  • журналист, телеведущий Александр Казакевич;
  • режиссер, сценарист, куратор и руководитель профиля "Экранные искусства" Школы дизайна НИУ ВШЭ Иван Твердовский.
городпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика