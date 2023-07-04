Залы столичных особняков станут доступны для изучения в онлайн-формате

Залы столичных особняков, в которых располагаются посольства, станут доступны для изучения в онлайн-формате. На данный момент в распоряжении дипломатического корпуса находится более 130 уникальных московских особняков. Среди них есть шедевры архитектуры, но большинство этих зданий недоступно для общественности.

Чтобы это исправить, МИД представил специальное мобильное приложение "Внутри особняка". С его помощью можно совершить виртуальную прогулку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.