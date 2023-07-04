Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 20:00

Город

Залы столичных особняков станут доступны для изучения в онлайн-формате

Залы столичных особняков станут доступны для изучения в онлайн-формате

Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля

Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

Москвичам рассказали, что изменится на Цветном бульваре после реконструкции

"Сити": "Фестиваль сэндвичей в Депо" состоялся в столице 1 июля

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Новости часа: власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

"Актуальный репортаж": здание Центрального телеграфа в столице подготовили к реставрации

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща

Залы столичных особняков, в которых располагаются посольства, станут доступны для изучения в онлайн-формате. На данный момент в распоряжении дипломатического корпуса находится более 130 уникальных московских особняков. Среди них есть шедевры архитектуры, но большинство этих зданий недоступно для общественности.

Чтобы это исправить, МИД представил специальное мобильное приложение "Внутри особняка". С его помощью можно совершить виртуальную прогулку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика