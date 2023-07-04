Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Безопасность

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Новости часа: власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

Власти Москвы выделили грант на совершенствование систем ПВО

"Актуальный репортаж": здание Центрального телеграфа в столице подготовили к реставрации

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща

Новости часа: более 500 дворов благоустроят в трех округах Москвы

Москвичам сообщили о ходе работ по благоустройству Цветного бульвара

Новости часа: Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит кризисом

Москвичам рассказали, для чего в столице ежегодно проводится техобслуживание газовых плит

Москвичам рассказали о работе столичных центров занятости

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем ПВО, которые смогут отвечать актуальным вызовам и угрозам. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, направленные из городского бюджета деньги потратят на модернизацию средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников. Повышение качества мониторинга воздушного пространства повысит безопасность всего столичного региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмэр МосквыбезопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика