Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем ПВО, которые смогут отвечать актуальным вызовам и угрозам. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как уточняется на портале мэра и правительства столицы, направленные из городского бюджета деньги потратят на модернизацию средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников. Повышение качества мониторинга воздушного пространства повысит безопасность всего столичного региона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.