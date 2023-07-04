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Москвичам рассказали, для чего в столице ежегодно проводится техобслуживание газовых плит

Москвичам рассказали, для чего в столице ежегодно проводится техобслуживание газовых плит

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В Москве каждый год проводят техобслуживание газовых плит. Всего бытовым газом в городе пользуются почти два миллиона семей.

Такое оборудование требует регулярной проверки. Главная ее цель – убедиться в герметичности соединений, это позволяет избежать утечек либо быстро их устранить.

Как отмечают специалисты "Мосгаза", со временем утечка может возникнуть у любого газового оборудования. Чаще всего это происходит в местах расположения кранов и там, где подключена плита.

При этом москвичам напомнили, что перед тем, как пустить сотрудника в дом для проверки, нужно убедиться, что это действительно работник "Мосгаза". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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