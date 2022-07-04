В Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за жары

В Москве пытаются победить жару с помощью комнат прохлады, бесплатной воды в метро и постоянных поливов улиц. В городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

До какой степени раскалилась столица? Как москвичи спасаются от зноя? И когда ждать похолодания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.