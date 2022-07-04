На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка агентства городских новостей "Москва". Экспозицию под названием "Москва. Пространство и люди" можно будет увидеть с 4 по 17 июля.

Посетители выставки смогут полюбоваться панорамами города, незаметными в ежедневной рутине. АГН "Москва" было создано в 2013 году в рамках медиахолдинга "Москва Медиа". Сейчас в фотобанке агентства хранится более 700 тысяч работ, которые отражают самые яркие моменты столичной жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.