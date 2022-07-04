Новости последнего часа: дорожная сеть АДЦ "Коммунарка" будет достроена в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство дорог в административно-деловом центре "Коммунарка" планируют закончить в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России после технической приостановки. Генконсульство снова приступило к работе после временной приостановки, которая продлилась с 29 июня по 1 июля.

Гастрофестиваль "Вкусы России" пройдет 14–17 июля на 22 площадках Москвы. Об этом заявил Минсельхоз.