Новости последнего часа: 3,5 тыс поливальных машин продолжили работу в Москве из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, 3,5 тысячи поливальных машин работают в городе из-за жары. Об этом сообщили власти столицы.

В Огородном проезде восстановили движение после столкновения такси и автомобиля Tesla. В результате ДТП пострадал один человек, рассказал Дептранс.

Уход компании Microsoft из РФ положительно скажется на производителях софта в России. Об этом заявил Минпромторг.