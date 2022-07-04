Городские службы продолжат работать в режиме повышенной готовности из-за жары. По словам заммэра Петра Бирюкова, 550 бригад энергетиков поставили на усиленное дежурство.

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