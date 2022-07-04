В Москве появилась еще одна зона отдыха – набережная Тараса Шевченко стала пешеходной по выходным. Участок от моста "Багратион" до Кутузовского проспекта будет закрыт для машин каждые выходные и до конца октября. Об этом сообщили в Дептрансе.

Также проезд для автомобилистов по набережной не будет доступным в праздники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.