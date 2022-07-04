Грунт провалился под "Газелью" на юго-западе Москвы. В результате ЧП пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция.

Все случилось на улице Каховке, в районе дома 37, корпуса 1. Из-за происшествия на данном участке ограничено движение в центр по двум крайним правым полосам.

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