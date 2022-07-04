Универмаг российских брендов откроют в Москве. В конце лета российские бренды одежды можно будет купить в специализированном магазине в "Афимолле".

Каким критериям должны соответствовать производители и их коллекции? Что изменилось в легкой промышленности после ухода с рынка иностранных поставщиков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.