Центр госуслуг в Свиблове открылся после капремонта

Центр госуслуг открылся после капремонта в Свиблове. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В обновленном офисе посетители смогут быстро и комфортно оформить любые документы. В новом центре установили также и криптобиокабину для оформления загранпаспортов. Специалисты оборудовали отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

Заявители могут воспользоваться и дополнительными сервисами. Например, сделать фото или снять копию с документов. Там же можно оплатить госпошлины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.