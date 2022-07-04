Москва возглавила рейтинг российских городов с самыми хорошими дорогами. По результатам исследования агентства РИА Новости, в столице стандартам качества стали соответствовать 97,5% магистралей.

Также в лидерах рейтинга – Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Ингушетия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.