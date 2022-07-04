В "Активном гражданине" открылось голосование по выбору места площади ЛНР.

Если в случае с площадью Донецкой Народной Республики москвичи выбирали название, то теперь для площади Луганской Народной Республики могут выбрать именно место.

Один из вариантов – это безымянная пока территория у посольства Великобритании вдоль Смоленской набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.