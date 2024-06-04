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04 июня, 15:45

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Книжный фестиваль "Красная площадь" начнется в Москве 6 июня

Книжный фестиваль "Красная площадь" начнется в Москве 6 июня

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В Москве 6 июня стартует X Книжный фестиваль "Красная площадь". На нем 400 издательств из России и Белоруссии представят свою продукцию в центре города.

Читателям презентуют новые романы, сборники сказок, классические произведения. Также на выставке можно будет увидеть яркие подарочные издания. Например, там можно рассмотреть альбом "Пушкинская Москва", из которого читатели узнают новые факты о столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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