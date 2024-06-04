Красноярские пруды станут новым местом отдыха для жителей и гостей столицы

В районе Гольяново специалисты комплекса городского хозяйства восстанавливают Красноярские пруды. Эти водоемы станут новым местом отдыха для горожан и гостей столицы: в рамках запланированных работ специалисты выполнят очистку ложе прудов от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, создадут зоны биоплато, в которых высадят водные растения разных видов.

Завершение работ намечено на III квартал 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.