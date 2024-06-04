Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 14:15

Город

Красноярские пруды станут новым местом отдыха для жителей и гостей столицы

Красноярские пруды станут новым местом отдыха для жителей и гостей столицы

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО продлится до 4 июля

Обрабатывающие предприятия Москвы заработали 1,7 трлн рублей в I квартале 2024 года

Дополнительные полосы появились на съездах с ТТК на МСД в Москве

Новости часа: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс человек

Ремонтные работы начались почти во всех столичных районах

"Город без окраин": Ярославский район

"Это Москва. Бизнес": как выиграть аукцион

"Мой район. Новости": пешеходную галерею открыли в Дорогомилове

В районе Гольяново специалисты комплекса городского хозяйства восстанавливают Красноярские пруды. Эти водоемы станут новым местом отдыха для горожан и гостей столицы: в рамках запланированных работ специалисты выполнят очистку ложе прудов от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, создадут зоны биоплато, в которых высадят водные растения разных видов.

Завершение работ намечено на III квартал 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоРоман КарловКсения ЧепенкоДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика