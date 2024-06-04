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04 июня, 12:15

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Ремонтные работы начались почти во всех столичных районах

Ремонтные работы начались почти во всех столичных районах

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В Москве начался сезон благоустройства. На данный момент ограждения и строительную технику можно наблюдать почти во всех столичных районах. Так, строители начали делать тротуар на Печорской улице, а в Беринговом проезде по просьбе жителей установили фонари.

Что будут делать строители этим летом и как к этому относятся москвичи и гости столицы? Какими будут благоустроенные улицы и парки после окончания работ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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