Ремонтные работы начались почти во всех столичных районах

В Москве начался сезон благоустройства. На данный момент ограждения и строительную технику можно наблюдать почти во всех столичных районах. Так, строители начали делать тротуар на Печорской улице, а в Беринговом проезде по просьбе жителей установили фонари.

Что будут делать строители этим летом и как к этому относятся москвичи и гости столицы? Какими будут благоустроенные улицы и парки после окончания работ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

