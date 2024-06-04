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04 июня, 08:30

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Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 4 июня

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 4 июня

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По данным столичного Дептранса, во вторник, 4 июня, возможны локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Ожидается, что вечерний трафик достигнет 6–7 баллов.

Свободное движение автомобилей прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. Ремонтные работы продолжаются на внешней стороне 14-го километра МКАД, а также в обоих направлениях на участке с 29-го по 32-й километр и на внешней стороне Новолужнецкой эстакады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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