На Цветном бульваре отметили День защиты детей

На Цветном бульваре 4 июня отметили День защиты детей. Для маленьких гостей и их родителей подготовили концерты, показы мультфильмов, красочные театрализованные шествия и цирковые представления.

Вся аллея от Трубной площади до Садового кольца стала театральной сценой, спортивной и творческой площадкой. На один день там открылись кинозал и литературная гостиная. А главной темой праздника стало творчество Сергея Михалкова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.