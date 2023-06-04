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На Цветном бульваре отметили День защиты детей

На Цветном бульваре отметили День защиты детей

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На Цветном бульваре 4 июня отметили День защиты детей. Для маленьких гостей и их родителей подготовили концерты, показы мультфильмов, красочные театрализованные шествия и цирковые представления.

Вся аллея от Трубной площади до Садового кольца стала театральной сценой, спортивной и творческой площадкой. На один день там открылись кинозал и литературная гостиная. А главной темой праздника стало творчество Сергея Михалкова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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