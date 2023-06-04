Энциклопедию литературных музеев России представили на книжном фестивале в Москве

Энциклопедию литературных музеев России представили на книжном фестивале в столице. Книга станет настоящей находкой для музейных работников, литературоведов, педагогов и для тех, кто интересуется историей и культурой.

Всего на книжном фестивале "Красная площадь" свои новинки представят порядка 400 издательств. В их числе есть московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов.

Кроме того, 4 июня на Красной площади наградили финалистов конкурса История России в стихах. Книжный фестиваль продлится до 6 июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.