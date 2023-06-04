Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:25

Город

Энциклопедию литературных музеев России представили на книжном фестивале в Москве

Энциклопедию литературных музеев России представили на книжном фестивале в Москве

Москвичам показали, как очищают Лефортовские пруды

Собянин рассказал, как преобразится территория около прудов-регуляторов в Марьине

Фестиваль "Рыбная неделя" в столице завершится 4 июня

Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве завершится 4 июня

Московские парки обновили свою культурно-познавательную программу к лету

Собянин: в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний

Около 550 тыс квадратных метров асфальта обновят на ТТК в этом году

Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве завершится в эти выходные

Пользователи карты "Тройка" смогут бесплатно пользоваться городским велопрокатом

Энциклопедию литературных музеев России представили на книжном фестивале в столице. Книга станет настоящей находкой для музейных работников, литературоведов, педагогов и для тех, кто интересуется историей и культурой.

Всего на книжном фестивале "Красная площадь" свои новинки представят порядка 400 издательств. В их числе есть московские, петербургские флагманы и компании из 56 регионов.

Кроме того, 4 июня на Красной площади наградили финалистов конкурса История России в стихах. Книжный фестиваль продлится до 6 июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика