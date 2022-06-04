Водителям такси ограничат проезд по участку выделенной полосы Пролетарского проспекта

Водителям такси с 25 июня ограничат проезд на участке выделенной полосы Пролетарского проспекта – от Кавказского бульвара до улицы Кантемировской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Из-за большого скопления такси у станции метро "Кантемировская" автобусы просто не могу подъехать к остановкам общественного транспорта. Пассажирам приходится дольше ждать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

