Кулинарное состязание состоится 5 июня в рамках "Рыбной недели" в Москве

5 июня в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве состоится масштабное кулинарное состязание. Именитые шеф-повара продемонстрируют свое мастерство в приготовлении оригинальных блюд из рыбы.

Кулинарные шедевры будут создаваться прямо перед зрителями. Начнется "Битва поваров" в 14:00 на Тверской площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

