На ВДНХ стартовал летний культурно-образовательный сезон

На ВДНХ стартовал летний культурно-образовательный и спортивный сезон. В рамках него там пройдут экскурсии, кинопоказы и концерты на крыше.

Отдельные программы запланированы на праздничные даты, например, тематические мероприятия готовятся ко Дню России. Подробности в эфире телеканала Москва 24.

