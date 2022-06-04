Москвичам рассказали об ассортименте фестиваля "Рыбная неделя"

В Москве продолжается гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Производители привезли на него много вкусного. Пока продажи бьют рекорды прошлых лет.

При этом на фестивале можно не только закупиться морепродуктами, но и научиться правильно готовить рыбу, а также попробовать уже приготовленные блюда. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

