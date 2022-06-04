На Чистопрудном бульваре проходит парад ретротранспорта.

В Москве назвали победителей конкурса на лучшее оформление витрин ко Дню Победы.

А СК РФ завел два новых уголовных дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

