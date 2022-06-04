Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя"

В Москве продолжается гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Производители привезли на него много вкусного. Пока продажи бьют рекорды прошлых лет.

Что можно купить на площадках фестиваля и сколько это стоит. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

