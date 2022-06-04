В столичных парках начали открываться бассейны и пляжи

В столичных парках открываются бассейны и пляжи. Там можно позагорать, поиграть в волейбол, мини-футбол и пинг-понг, а в некоторых местах разрешено купание.

В этом году летние бассейны откроются в парках "Сокольники" и "Фили". Для любителей загорать и строить замки из песка доступны пляжи "Терлецкой дубраве", в Лианозовском парке, на "Борисовских прудах" и в других зонах отдыха.

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