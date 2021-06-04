В Москве благоустроят порядка 5 тыс городских объектов в 2021 году

В Москве в этом году благоустроят порядка пяти тысяч городских объектов. Завершается благоустройство сквера у пруда Марз в Алтуфьевском районе и Гольяновского парка в Восточном округе.

В порядок приведут не менее пяти таких крупных парков с озерами площадью до 30 гектаров. Работу планируют завершить до холодов. Задействованы 40 тысяч человек и две тысячи единиц техники.

Также в Москве начались работы по благоустройству острова Балчуг. Под прицелом рабочих три набережные. Они реконструируют водосточную сеть, обновят тротуары, уберут провода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.