Вторая ночная репетиция парада 9 Мая прошла в Москве

4 мая в столице прошла вторая ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих и свыше 100 образцов техники.

Генеральную репетицию планируется провести 7 мая.