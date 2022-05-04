В центре Москвы завершилась репетиция Парада в честь Дня Победы.

ВС РФ откроют гуманитарный коридор для эвакуации людей с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая, передает Минобороны РФ.

Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку российского кинематографа.