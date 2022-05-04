Колонны боевой техники уже миновали Красную площадь

В центре города идет репетиция Парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Колонны техники уже миновали Красную площадь в рамках первого прогона.

Проход боевых машин привлек тысячи зрителей. Традиционно техника стоит на Тверской улицы, ожидая своей очереди для движения на Красную площадь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.